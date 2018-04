Ведущая и певица Анфиса Чехова объявила, что выходит замуж. Поверили артистке далеко не все.

Ведущая и певица Анфиса Чехова объявила, что выходит замуж. Поверили артистке далеко не все.Чехова опубликовала в социальной сети Instagram необычную фотографию Она показала кольцо на безымянном пальце с огромным бриллиантом."Можете меня поздравить 💍💑 Oops!...I did it again 😉(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – подписала снимок она. Пользователи сети тут же принялись поздравлять звезду."Счастья и любви на многая лета!" – пишет один из комментаторов. "Очень рада за Вас. Прыгаю от счастья", – добавляет второй.Были и те, кто усомнился в искренности Чеховой. Некоторые предположили, что фотография – всего лишь розыгрыш к 1 апреля."Анфиса вы вышли замуж или с чем поздравить??? Это интрига или первоапрельская шутка?" – вопрошает пользователь. "Первое апреля, никому не веря", – напоминает другой.Напомним, что Анфиса Чехова только недавно развелась с актером Гурамом Баблишвили. Их бак продержался всего около двух лет.