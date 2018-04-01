Московский ЦСКА в заключительном матче 24 тура чемпионата России по футболу на выезде обыграл Ростов со счетом 2:1. В составе армейцев голами отличились Георгий Щенников и Понтус Вернблум, у ростовчан голом отметился Сверрир Ингасон.

Московский ЦСКА в заключительном матче 24 тура чемпионата России по футболу на выезде обыграл "Ростов" со счетом 2:1. В составе армейцев голами отличились Георгий Щенников и Понтус Вернблум, у ростовчан голом отметился Сверрир Ингасон.После гостевого успеха "красно-синие" вернули себе третью строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. Теперь в их активе 44 очка, они на пять очков отстают от лидирующего "Локомотива".В еще одном поединке тура "Краснодар" на своем поле на смог переиграть махачкалинский "Анжи", завершив игру с ничейными 1:1. Счет был открыт полузащитником "быков" Виктором Классоном, однако уже на 94 минуте Олег Данченко из "Анжи" забил ответный гол и установил окончательный счет.Краснодарцы из-за потери очков упустили возможность возвратить себе четвертое место. После 24 игр подопечные Игоря Шалимова с 41 баллом опустились на пятую позицию, пропустив вперед питерский "Зенит".