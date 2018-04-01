Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью изданию Bild заявил, что Россия является важной опорой мирового порядка

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью изданию Bild заявил, что Россия является важной опорой мирового порядка, и страны Евросоюза нуждаются в ней.Маас отметил, что Запад открыт для диалога и надеется на сотрудничество с Россией, пишет РИА Новости. По словам министра, при наличии доброй воли доверие между сторонами будет постепенно восстановлено.Однако, Евросоюз решил проявить солидарность с Лондоном, выслав российских дипломатов. Санкции были применены в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.