В Казани прошел второй матч полуфинала Кубка Гагарина между клубами Восточной конференции Ак Барсом и челябинским Трактором. Казанцы выиграли 4:3 и теперь ведут в серии 2:0.

В Казани прошел второй матч полуфинала Кубка Гагарина между клубами Восточной конференции "Ак Барсом" и челябинским "Трактором". Казанцы выиграли 4:3 и теперь ведут в серии 2:0.Первый период остался за гостями. На пятой минуте Рихард Йюнге в большинстве отправил первую шайбу в ворота "Ак Барса", а через минуту "Трактор" вел 2:0 после гола Александра Рыбакова. Столь стремительное начало выбили казанцев их колеи, и "Тратор" мог развить успех, реализуй челябинцы созданные ими моменты.Но во втором периоде хозяевам хватило полторы минуты чтоб отыграться – сначала шайбу в ворота "Трактора" отправил Андрей Марков, а затем – Александр Бурмистров. "Барсы" усилили натиск, и, когда у гостей на площадке было три игрока, Джастин Азведу вывел "Ак Барс" вперед. Но на второй перерыв команды ушли при счете 3:3 – шайбу забросил Алексей Кручинин.Судьба встречи решилась в третьем периоде. На 46 минуте численное преимущество реализовал опытнейший Данис Зарипов. Этот гол стал последним в матче. "Ак Барс" выиграл 4:3 и теперь ведет в серии 2:0. Третья встреча пройдет в Челябинске 3 апреля.