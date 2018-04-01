Телеведущий Андрей Малахов раскрыл подробности жестокого убийства, за которое был задержан концертный директор DJ Грува Денис Калинин. Судя по всему, последней каплей для него стали правила поведения в коммунальной квартире.

Телеведущий Андрей Малахов раскрыл подробности жестокого убийства, за которое был задержан концертный директорDJ Грува Денис Калинин. Судя по всему, последней каплей для него стали правила поведения в коммунальной квартире.Звездный журналист сразу заявил, что не собирается оправдывать поступок Калинина. По его словам, убийство не выход, даже если теща то и дело пытается вывести из себя."То, что Татьяна Ивановна Сбытова постоянно пилила гражданского супруга дочери, считая его недостойным мужем и отцом, не повод лишать человека жизни", – подчеркнул Малахов. Он добавил, что, скорее всего, на убийство Калинина толкнуло необычное соглашение, на котором настояла теща.Женщина якобы вывесила на кухне плакат – правила поведения в коммунальной квартире. Теща поставила Калинину очень непростые условия. "С Дениса требовали выплатить по 50 тысяч за каждый месяц, проведенный бабушкой с внучкой на даче, не сидеть за кухонным столом, ибо он единственный, а также (цитирую) "соблюдать правила приличия" и ни в коем случае не дарить Татьяне Ивановне подарки", – пишет Малахов на сайте журнала StarHit.Описала теща Калинина и то, что входит в ее услуги по обслуживанию. При выполнении этих скромных правил, она обязалась готовить еду, гладить одежду, присматривать за внучкой и водить ее на занятия, если это будет необходимо.Напомним, что Калинин признался в убийстве тещи. Он заявил, что пошел на преступление из-за постоянных оскорблений в свой адрес. Суд арестовал концертного директора на время расследования.