Мэр Волоколамска Петр Лазарев объяснил свой отказ от назначения на должность заместителя главы Волоколамского района. Такое предложение поступило ему от и. о. главы Волоколамского района Андрея Вихарева.

Мэр Волоколамска Петр Лазарев объяснил свой отказ от назначения на должность заместителя главы Волоколамского района. О том, что ему поступило такое предложение от и. о. главы Волоколамского района Андрея Вихарева, сообщил ранее сайт телеканала "360"."Считаю, что, перейдя на другую должность, даже более значительную, я предам горожан, которые меня избирали", — сказал Лазарев журналистам.Вихарева назначили руководить районом вместо Евгения Гаврилова, которого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отправил в отставку из-за ситуации с полигоном "Ядрово". Сам Воробьев отставку Гаврилова объяснил "потерей диалога с жителями", напоминает РИА Новости.Тем временем, своим мнением о ситуации с "Ядровом" поделилась с "Интерфаксом" председатель Совета при губернаторе Московской области по правам человека Марина Юденич. По ее словам, закрыть полигон в Волоколамском районе немедленно нельзя — нужно завершить процедуры по подготовке его к дегазации.Юденич отметила, что "слышит запрос жителей на закрытие "Ядрова", к которому "огромное количество нареканий": помимо того, что там "грубо нарушались все нормы и правила", присутствует "еще и неверие, потому что они врали"."Но сейчас взять, повернуть ключ и закрыть "Ядрово" — я просто не понимаю, куда везти мусор, даже волоколамский. Надо в любом случае довести до конца деактивацию, дегазацию старого тела. Потому что все проблемы, существующие сегодня, связаны именно с выбросами на старом теле полигона", — сказала Юденич журналистам.Для открытия же вместо "Ядрова" нового полигона в другом месте требуется продолжительное время, добавила она, пояснив: "Это была бы идеальная ситуация, если бы она была возможна сейчас".21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа. По данным на 26 марта, за помощью к врачам с момента выброса обратились 222 ребенка и 93 взрослых. В ночь на 28 марта возле "Ядрова" было вновь зафиксировано кратковременное разовое превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. В ночь на 29 марта превышения предельно допустимой концентрации сероводорода в Волоколамском районе фиксировались дважды.С 30 марта в Волоколамске объявлен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. Жители Волоколамского района обратились в суд с требованием закрыть полигон. Пока было уменьшено количество свозимых на "Ядрово" отходов. Принимать их там будут до 14 апреля. На полигоне размещены аэрозольные пушки, запланирована также установка факела с системой мониторинга и спецоборудования для проколов в теле полигона.