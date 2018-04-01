Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило в технический секретариат организации список вопросов по так называемому делу Скрипалей. Список из 13 вопросов опубликован на сайте МИД РФ.

Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило в технический секретариат организации список вопросов по так называемому "делу Скрипалей". Список из 13 вопросов опубликован на сайте МИД РФ.Так, российскую сторону интересует, какого рода помощь у Техсекретариата ОЗХО запросила Великобритания и намерена ли эта структура поделиться информацией с РФ.Ряд вопросов касается того, что конкретно британцы просят подтвердить: сам факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу "Новичок" по западной классификации, а также какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили Техсекретариату ОЗХО.Россия интересуется форматом работы группы экспертов ОЗХО, посетившей Великобританию, а также местом, где будут проанализированы взятые специалистами пробы и сколько потребуется времени для обнародования выводов.Последний блок вопросов касается участия Франции, которая полноформатно присоединилась к расследованию этого дела.Накануне посольство России в Лондоне направило британскому МИД список вопросов по "делу Скрипаля". Со своей стороны российское посольство в Париже направило в МИД Франции ноту со списком из десяти вопросов на эту же тему.