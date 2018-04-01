В столице вечером в воскресенье пошел первый весенний дождь. Его предсказывали синоптики, и вместе с ним, как ожидается, в Москву придет весна.

В столице вечером в воскресенье пошел первый весенний дождь. Его предсказывали синоптики, и вместе с ним, как ожидается, в Москву придет весна.Температура воздуха приблизится к климатической норме, рассказал ранее РИА Новости специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, 1 апреля "мы стартуем с климатической весной, то есть будет переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных показателей". На конец марта температура в Москве была ниже климатической нормы.Снежный покров, лежащий в столице после длительных аномальных снегопадов, имеет все шансы растаять уже к концу следующей недели, отметил Тишковец. По его словам, в пятницу, 6 апреля, столичный регион окажется в теплом секторе циклона, день будет погожим, а показатели термометров — соответствующими климатической норме начала мая. Снежный покров в черте города почти полностью исчезнет, воздух успеет прогреться до плюс 12 — плюс 17 градусов, прогнозирует синоптик.