Злоумышленник похитил денежные средства, которые женщина хранила в дамской сумке, и под предлогом покупки строительного материала ушел...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Западное Дегунино задержали 30-летнего приезжего мужчину по подозрению в краже денежных средств у пенсионерки.В территориальный отдел полиции обратилась 69-летняя жительница столицы. По словам заявительницы, из ее квартиры пропали денежные средства в размере свыше 600 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Домодедово. Им оказался приезжий мужчина, который делал ремонт в квартире потерпевшей. Злоумышленник похитил денежные средства, которые женщина хранила в дамской сумке, и под предлогом покупки строительного материала ушел.Следствием ОМВД России по району Западное Дегунино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29