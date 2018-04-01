Поветкин обладает большим опытом и сильными боковыми ударами, которые могут отправить британца Энтони Джошуа в нокаут, заявил чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

У боксера Александра Поветкина сильный боковой удар, считает чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол. Он сможет нокаутировать британца Энтони Джошуа. Тяжелый удар, если он донесется до лица Джошуа, будет решающим, хотя британец всегда держит руку у подбородка как приклеенную. Но у Поветкина большой опыт, подчеркнул Бивол. И в бою может быть все, что угодно.Вчера в Кардиффе Поветкин защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental; он отправил в нокаут британца Дэвида Прайса в пятом раунде. По словам Бивола, российский боксер донес свою атаку, сокращая дистанцию за счет боковых ударов.Поединок проходил в андеркарде объединительного боя, в котором чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO и IBF в тяжелом весе Джошуа победил (единогласно) обладателя пояса WBO новозеландца Джозефа Паркера.Поветкин — обязательный претендент по линии WBA (Super) и первый номер рейтинга WBO, передает РИА Новости.