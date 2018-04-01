Новый советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон может стать угрозой для этой самой национальной безопасности. К такому выводу пришли американские журналисты.

Новый советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон может стать угрозой для этой самой национальной безопасности. К такому выводу пришли американские журналисты, сообщает телеканал "Россия 24".По данным СМИ, для достижения своих целей Болтон готов в буквальном смысле на все. Журналисты привели в пример случай, который произошел в 2002 году. Тогда Вашингтон готовился к вторжению в Ирак. Военным планам мог помешать председатель Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Хосе Бустани, который вел переговоры с Ираком, намереваясь направить туда инспекцию. В планы администрации Буша это не входило: проверка могла доказать, что запрещенного оружия в Ираке нет. И тогда к Бустани наведался заместитель госсекретаря по международным вопросам Болтон, требуя, чтобы тот в течение суток покинул ОЗХО. В случае сопротивления дипломат якобы пригрозил разобраться с его детьми.