Смерчи образовались за считанные минуты прямо на глазах и работников нефтедобывающего предприятия, снимавших все происходящее на камеры своих мобильных телефонов. По предварительной информации, люди успели уйти на безопасное расстояние, никто не пострадал.

Сотрудники нефтедобывающей компании, работающие неподалеку от города Басра на юго-востоке Ирака, стали свидетелями опасного природного явления, произошедшего 30 марта.Прямо на их глазах, за считанные минуты, сформировалось несколько внушительного вида смерчей.Пройдясь по территории предприятия, торнадо ушли в сторону. По отзывам очевидцев, все работники успели покинуть опасную территорию и в результате разгула стихии никто не пострадал.