Камера наблюдения запечатлела серьезный инцидента на украинской железной дороге. Состав, груженый зерном, на большой скорости вылетел с путей. К счастью, никто из участников ЧП не получил серьезных травм.

В сети размещены кадры схода с рельсов состава, груженого зерном – инцидент, попавший в объектив камеры наблюдения, произошел в начале минувшей недели на Ильичевском зерновом терминале в Одесской области на юге Украины.На записи видно, что поезд по неизвестной причине не сбросил скорость и буквально вылетел с путей.За маневровым локомотивом отправился почти десяток вагонов, некоторые из которых собрались в "гармошку" и были существенно повреждены. Груз оказался рассыпан по территории терминала.К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.