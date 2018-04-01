В Алтайском крае спасатели ликвидируют последствия сезонного паводка. Подтоплены, по последним данным, около 50 населенных пунктов. В воде приусадебные участки, жилые дома и дороги. В регионе действует режим ЧС.

В Алтайском крае спасатели ликвидируют последствия сезонного паводка. Подтоплены, по последним данным, около 50 населенных пунктов. В воде приусадебные участки, жилые дома и дороги. В регионе действует режим ЧС.Сегодня вертолет МЧС выполняет сразу несколько задач: сначала летит над самой крупной артерией региона рекой Обь.Именно на таких вертолетах Ми-8 в Алтайском крае и проводят разведку: сверху хорошо видно, где ситуация с паводком может серьезно обостриться. На помощь спасателям Алтайского края прибыли специалисты со всей Сибири. Около восьмисот человек."Ждем наступления паводков, задача – контроль и мониторинг за обстановкой, в случае ухудшения ситуации – работы по эвакуации населения", — говорит начальник поисково-спасательного подразделения сибирского регионального ПСО, г. Красноярск Павел Вишникин.С ними — почти 200 единиц спецтехники. Моторные лодки, насосы, генераторы, провизия и экипировка. В наводнение место дислокации в любой может оказаться отрезанным от большой земли. Именно поэтому вертолет забивают по максимуму.Сейчас сотрудников МЧС перебрасывают в Усть-Пристаньский район. Именно там ситуация может осложниться: добраться туда крайне трудно, именно поэтому используют вертолет.Перелет позволяет сократить драгоценное в этой ситуации время. Приземлившись, спасатели торопятся разгрузить машину, ведь за день нужно доставить в отдаленные районы еще несколько групп МЧС.Параллельно с переброской спасателей из населенных пунктов вертолет эвакуирует жителей, в первую очередь пенсионеров, среди которых есть и ветераны Великой Отечественной войны. А также школьников, которые не смогут добираться на учебу из-за значительного подъема воды.Сейчас в регионе остаются подтопленными примерно 800 приусадебных участков, эта цифра уменьшается день ото дня. Вода не поднимается – замерзла из-за низких температур. Но с потеплением начнут таять льды в горах соседней республики. И потоку талой воды нужно три дня, чтобы добраться с вершин до Алтайского края."В республике выпали осадки сильные, ожидается серьезный приток воды в малые реки. Это может осложнить ситуацию – там где будет впадение в Катунь, Обь, главные артерии Алтайского края, там уже будет развиваться ситуация сложно", — рассказывает начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин.В Сибири наиболее подвержены паводкам Алтайский край и Алтай, Хакасия, Тыва. Недавно подтопленным оказался и один район в Иркутской области."Там подтопило новый поселок, сейчас администрация занимается отведением путем прорытия канавы Что касается Хакасии – там склоновые воды, они не влияют на общую ситуацию. Тыва, пригород Кызыла – вот тут сейчас ставят дамбу, чтобы от основного озера отделить поселок, воду выкачают, и, думаю, сегодня-завтра ситуация стабилизируется", — говорит врио первого заместителя Сибирского регионального центра МЧС Александр Еремеев.В МЧС используют эту морозную передышку, чтобы перегруппировать силы и обстоятельно подготовиться к очередной волне паводка.