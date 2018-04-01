Среди антигероев в Кемерове были и откровенные мошенники - те, кто кинулись собирать деньги якобы на помощь пострадавшим в пожаре, а на самом деле себе в карман.

Автор: Дмитрий КиселёвСреди антигероев в Кемерове были и откровенные мошенники — те, кто кинулись собирать деньги якобы на помощь пострадавшим в пожаре, а на самом деле себе в карман. Были и те, кто хотели заработать на слухах. Они собирали не деньги, а легковерный народец на свои блоги, распространяя дурные слухи о сотнях сгоревших и пытаясь посеять в и без того травмированных душах неверие, ненависть и озлобление.Изначально некий украинский пранкер — псевдоним Евгений Вольнов — якобы от имени МЧС обзванивал кемеровские морги, спрашивал, сколько есть "свободных мест", запугивал персонал тем, что вот-вот привезут более 300 трупов. Собственно, это технология военной спецпропаганды на войска и население противника. Ее цель — посеять у врага панику, деморализовать, вызвать гнев в отношении командиров.Расчет пранкера-преступника был в том, что цифру подхватят и разнесут. Сработало. Сейчас пранкер, настоящее имя которого Никита Кувиков, судом заочно арестован, объявлен в розыск. Но ведь Кувиков-то — несчастный украинский нацик. Они и не такое готовы устроить.А наши-то люди что — те, кто повелись и с такой звериной серьезностью выдавал слухи за истинную правду? Да еще настаивая? Потом некоторые блогеры-миллионеры удаляли свои ролики. Стыдно. Но ведь это потом, когда брехня стала очевидной. А поначалу-то чем больше цифру назовешь, чем страшнее представишь все, тем больше просмотров и больше деньжат. Это называется "монетизация". Цинично. Ну, не мошенничество ли? Но всплыли и те, кого можно смело отнести к политическим мошенникам.Автор: Павел ЗарубинВзвинченные, не желающие ничего слушать. Чудовищная трагедия в городе потрясла, а безумные сообщения в Интернете довели до состояния аффекта, когда люди отказывались верить правде, но аплодировали, если кто-то публично озвучивал ложь."Больше трехсот человек! Все морги Кемерова заполнены. 70% детей погибли. Я — врач линейной бригады скорой помощи", — гул одобрения, ведь говорит врач, которому так хочется верить. Альберт Табермаков стоит посреди этого сгустка эмоций, когда микрофон переходит из рук в руки и любой озвучивает на площади все то, что где-то услышал или прочитал."В соцсетях колупался после дежурства, а потом уже услышал, что митинг, и пошел на него. Вся информация из соцсетей шла. Я лично там не был, так что получается, что подставил", — сказал потом Табермаков.Но в тот день подставили очень многих, и досконально известно, как все начиналось."Они не заслужили моего сожаления, кроме презрения и ненависти, они не заслужили ничего. Так получайте, ребята, это только начало", — таковы объяснения человека, который в то утро позвонил в кемеровский морг.Слухи, от которых леденеет кровь, всегда разносятся молниеносно. А здесь этому еще и целенаправленно помогали. Мессенджер WhatsApp, которым пользуются даже пожилые люди, облетают одни и те же аудиозаписи. Если сейчас, когда эмоции чуть остыли, внимательно вслушаться, очевидно, что по-настоящему шокированные люди так просто не говорят.Что это за женщина, никто не знает, но друг другу запись отправляют те, кто обычно по WhatsApp пересылают поздравления близким людям или забавные ролики.На митинге в Кемерове у микрофона включают все те же аудиозаписи, неизвестно откуда пришедшие с самыми фантастическими версиями."Если люди видят, что информация действительно заполонила Интернет, если она присутствует на многих сайтах и в сообществах, причем популярных, то они начинают воспринимать эту информацию как действительную", — сказал Урван Парфентьев, ведущий аналитик регионального общественного центра интернет-технологий.Но и фотографии к тому моменту организаторы информационной атаки тоже запустили. Вот якобы тела погибших лежат прямо на улице, только потом выяснится, что кто-то так сфотографировал палатку МЧС. На другом фото — просто грузовики, такое можно сделать где угодно, но их выдают за машины, которые якобы увозят тела.Но людей из инициативной группы, которые добровольцами вызвались и поехали считать тела погибших в морг, не хотят слушать. Информационная бомбардировка в режиме онлайн.Специалисты, знающие природу Интернета, не сомневаются: то была скоординированная атака."Небольшая группа людей начинает вбрасывать и потом делать перепосты. Это "колбаса", передвигающаяся по социальным сетям", — отметил Игорь Ашманов, специалист по мониторингу социальных сетей.Простой смартфон теперь может сделать из любого человека телеведущего, даже из тех, кто однозначно профнепригоден.С помощью телефона ты и оператор, и режиссер, да даже целый канал! Никаких тебе правил и законов, делай вообще все, что взбредет в голову, говори что хочешь: нажимаешь несколько кнопок — и такое твое "творчество" видят другие. И чем абсурднее эти выступления, тем больше шансов на раскрутку и миллионы просмотров.Эмоционально жестикулируй, то и дело вставляй монтажные склейки, крупный план, средний план, общий план, делай громкий акцент чуть ли не каждом слове, матерись — здесь и это можно — и вот ты уже привлек к себе внимание.И заголовки — под копирку: "Шок", "Этого не покажут федеральные каналы", "Что скрывают от вас власти?""Мы не демоны, не роботы бесчувственные, которые пытаются издеваться над родственниками погибших, — уверяет блогер Николай Соболев. — Я никого не дезинформировал, я отметил в своем блоге, что эта информация не подтверждена. Я знаю, что информация, которую передаю я, потом передается из уст в уста, люди коверкают ее".В качестве единственного возможного подтверждения этот блогер вспомнил, что 32 года назад советские власти скрывали масштабы первой в истории человечества ядерной катастрофы в Чернобыле. Да и все остальные 10 минут этого, с позволения сказать, "фильма" просто напичканы все те ми же голосами из WhatsApp, причем еще и подписанными: "со слов людей, причастных к нейтрализации". Какие людей, кто их знает, каковы доказательства — ни одного ответа."Раз уж на мой канал подписаны 4 миллиона человек, я просто не могу не разобрать эту ситуацию. Я не думал ни о каких деньгах, это бред, абсурд просто", — говорит Соболев.Слова о подписке любой мало-мальски известный видеоблогер повторяет из раза в раз по банальной причине: больше подписчиков — больше денег."Для него лишние 50-100 тысяч рублей, которые он на нескольких миллионах просмотрах мог заработать, — серьезная сумма. И ради этого они готовы пожертвовать и совестью, и моралью — чем угодно", — считает Антон Коробков-Землянский, начальник Службы новых медиа телеканала "Россия 1"."То, что это — организованная атака, очевидно. А дальше там стоит целая бригада СМИ, обычно у нас это либеральные СМИ: "Эхо Москвы", газеты и так далее. Они уже стоят в низкой стойке и готовы "отмывать" этот вброс, превращая его в новости. Дело в том, что новость у нас до сих пор становится новостью, когда она попадает в СМИ", — подчеркнул Игорь Ашманов.В те минуты, когда приличные люди, казалось бы, должны думать над каждым словом, какой-никакой, но все-таки телеканал под названием "Дождь" устраивает в прямом эфире цикличный пересказ всех без исключения самых жутких слухов. Ведущий, который сильно старше и вроде бы должен быть как минимум слегка опытнее, озвучивает вообще все, что попадается под руку.Статья 51-я закона о СМИ гласит: "Не допускается использование прав журналиста в целях распространения слухов под видом достоверных сообщений".В тот день и другие СМИ, считающие себя авторитетными среди образованных горожан, окончательно перешли в режим "одна бабка сказала"."Радиопрограммы начали давать ту же самую информацию, некоторые сайты начали эту информацию перепечатывать, и, конечно, на общество это повлияло крайне негативно", — считает председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев."Другие, наивные, распространяют просто потому, что они сочувствуют, они же вовлечены в некую ложь, не могут ее проверить, из-за эмоций, из-за того, что не умеют, не хотят", — сказал писатель, блогер Илиас Меркури."Я говорил о слухах и сказал, что информация не подтверждена. Если я кого-то задел неподтвержденной информацией, приношу свои извинения и соболезнования тем, кто пострадал в этой трагедии. В следующий раз я просто буду ждать официальных источников", — отметил блогер Сергей Брокш.Этот молодой человек — справедливости ради — рассказал и о фейках, когда кадры пожара в "Хромой лошади" пытались выдать за кадры из Кемерова. Но то ли опыта, то ли желания, то ли терпения проверить и остальное все-таки не хватило. Тем более что карусель вранья и передергиваний набрала к тому моменту просто невиданный масштаб."Раньше забрасывали гранатами или переходили границу, что-то еще делали, а сегодня забрасывают такие информационные гранаты. Для чего? Чтобы повлиять на граждан, посеять панику, страх", — уверен Антон Коробков-Землянский."Все эти ролики несли в себе одинаковую коннотацию на выходе. Нужно показать бесчестие страны, через это показать нелегитимность власти, через это привести к далеко идущим последствиям", — считает журналист, писатель, публицист Армен Гаспарян.Живущий за рубежом Ходорковский активно все комментирует, Навальный идет на акцию на Пушкинской площади, которая провозглашалась как акция памяти и молчания, а превратилась в еще один митинг тех столичных жителей, которые считают себя обделенными. "Нищеброды" транслируют свою акцию с iPhone в Интернет и обрывают голоса тех, кто пришел сюда действительно с искренним порывом."Поведение Навального, Ходорковского — это попытка, воспользовавшись чужой бедой, детской смертью, увеличить свои политические активы. Это поведение негодяев, людей, которые вообще не понимают, что существуют некоторые границы, которые нельзя пересекать, что нельзя использовать человеческое горе как козырную карту, — отметил журналист Андрей Бабицкий. — Это не повод на костях говорить о политике".Но поводом, как оказалось, можно сделать все что угодно. Многие эксперты призывают к ужесточению ответственности за публикации в Интернете, другие говорят, что это практически бесполезно, но всем нужно научиться жить и работать в новой информационной реальности."Есть государственные службы, которые могут реагировать куда более оперативно. Нельзя пускать на самотек такие события", — уверен Андрей Бабицкий."Пошел слух — они должны выяснить, откуда. Это не мы должны были в Сети найти пранкера Вольнова, а они должны были найти и предъявить обществу", — сказал журналист Максим Кононенко.Следственный комитет объявил украинского пранкера в международный розыск. А обычным пользователям нужно понимать: даже если очень хочется поделиться со своими близкими чем-то таким, что вам кажется правдивой новостью, стоит подумать, не будет ли потом за эту рассылку, как минимум, неловко.