Депутат Верховной рады Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко задекларировал свои доходы за 2017 год. Они оказались больше того, что заработали в прошлом году президент Украины Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман.

Депутат Верховной рады Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко задекларировал свои доходы за 2017 год.Согласно декларации Ляшко, его доходы в прошлом году составили 20,6 миллиона гривен (около 780 тысяч долларов по курсу Нацбанка Украины). Эта сумма складывается из выигрыша в лотерею "Фаворит спорт" (около 20,6 тысячи долларов), зарплаты (около 10 тысяч долларов), оплаты за обеспечение депутатской деятельности (около 10 тысяч долларов), банковских процентов на вклады (около 68 тысяч долларов). Еще около 72 тысяч долларов — это доход от предоставления имущества в аренду, и около 600 тысяч долларов — доход от отчуждения недвижимости.Кроме того, согласно декларации, в 2017 году Ляшко приобрел жилой дом и земельный участок под Киевом. Помимо этого, в собственности депутата имеются квартира и офис в украинской столице, а также шесть земельных участков в пригородах. Ляшко задекларировал также автомобиль Toyota Prado 2004 года выпуска.Гражданская жена депутата Росита Сайранен задекларировала около 21 тысячи долларов доходов за 2017 год, в этом же году она приобрела Mercedes-Benz GLE 2017 года выпуска.Как отмечает РИА Новости, доходы Ляшко оказались больше того, что заработали президент Украины Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман. Так, Порошенко задекларировал за 2017 год 16 миллионов 303 тысячи 874 гривны (около 620 тысяч долларов) доходов, а Гройсман – доходы в размере около 650 тысяч долларов.