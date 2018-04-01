Петр Порошенко назвал долговременное перемирие в Донбассе одним из условий для введения миротворцев ООН в регион. Об это он заявил во время общения с жителями Волновахи. Тем временем, в руководстве ДНР и ЛНР заявили о нарушении Киевом пасхального перемирия.

Петр Порошенко назвал долговременное перемирие в Донбассе одним из условий для введения миротворцев ООН в регион. Об это он заявил во время общения с жителями Волновахи."Это перемирие нам необходимо как воздух. Потому что перемирие является условием, при котором мы можем проводить специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", — сказал он.Ми продовжуємо активно шукати шляхи реалЁзацЁї моєї ЁнЁцЁативи про розгортання миротворчої мЁсЁї ООН на тимчасово окупованих територЁях, включаючи неконтрольовану дЁлянку кордону з РосЁєю.— Петро Порошенко (@poroshenko) 1 апреля 2018 г.Кроме того, глава государства пообещал вернуть неподконтрольные Киеву территории в Донбассе мирным путем.Ранее в ДНР и ЛНР заявили о нарушении Киевом "пасхального перемирия". Бойцы ВСУ обстреляли окраины Донецка, а в Луганске под огонь попал медицинский автомобиль, передает РИА Новости.