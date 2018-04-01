События в Великобритании - это только предлог, чтобы осуществить давно задуманную провокацию против России, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

События в Великобритании — это только предлог, чтобы осуществить давно задуманную провокацию против России, заявил посол России в США Анатолий Антонов."События в Великобритании явились лишь только предлогом для того, чтобы реализовать давно задуманную провокацию в отношении РФ", — заявил посол в интервью программе "Известия. Главное" на "Пятом канале".По его словам, в последнее время в посольство США в Москве ездили люди из британского отдела госдепартамента. "Все эти провокации готовились более трех недель", — отметил Анатолий Антонов.4 марта в Великобритании были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль (бывший сотрудник ГРУ, арестованный в 2004 и осужденный в 2006 году) и его дочь Юлия.Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.В субботу 31 марта посольство России в Лондоне направило британскому МИД список вопросов. Москву интересует, почему ей отказали в праве консульского доступа к пострадавшим на территории Великобритании российским гражданам, как лечили пострадавших и почему антидоты оказались у медиков на месте инцидента; на каком основании привлекли к расследованию Францию; каким образом было установлено российское происхождение вещества, которым отравили Скрипалей.Кроме того, российскую сторону интересует, есть ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое англичане называют "Новичком"; разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа "Новичок" или его аналоги в Великобритании.По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сокрытие Великобританией информации по делу об отравлении Скрипалей может говорить о причастности к этому инциденту британских спецслужб."У нас нет информации по этому делу до сих пор. Единственные официальные вводные, которые мы получили от Великобритании, пришли относительно улучшения состояния Юлии Скрипаль. Поэтому говорить о причастности Великобритании и официальных лиц к этой истории напрямую сложно, но подозрения в этом есть", — сказала она.