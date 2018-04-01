Кристина Орбакайте устроила настоящий праздник для своей дочери Клавдии. Помимо детей, в центре внимания оказалась и королева эстрады Алла Пугачева.

Кристина Орбакайте устроила настоящий праздник для своей дочери Клавдии. Помимо детей, в центре внимания оказалась и королева эстрады Алла Пугачева.Знаменитая певица оказалась в центре настоящей детской потасовки. Мальчики и девочки закидывали друг друга разноцветной бумагой. Досталось и Пугачевой."Вчера здорово повеселились с друзьями на дне рождения Клавы. Я как мог отвлекал внимание (и бумажный огонь) друзей на себя , но Алле Борисовне тоже досталось немало (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим .ред.)", – пишет оператор, отвечавший за съемку праздника. Ролик с праздника был опубликован в Instagram.Вечер прошел с королевским размахом. Судя по всему, темой вечера стали принцессы сказочного мира Disney. Детей и взрослых развлекала целая команда профессиональных аниматоров.Материал дополняется