Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям XXXI торжественной церемонии вручения Национальной кинематографической премии Ника, которая пройдет в воскресенье.

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям XXXI торжественной церемонии вручения Национальной кинематографической премии "Ника" за 2017 год, которая пройдет в воскресенье в Москве.Вручение "Ники" глава государства назвал большим, по-настоящему праздничным событием в культурной и общественной жизни страны, а также в жизни номинантов. Как отметил Путин, эта престижная премия служит "символом творческой победы, успеха, признания".Особую значимость, по мнению президента, имеет номинация "Честь и достоинство", которая носит имя Эльдара Рязанова. Как указал Путин, она является данью уважения к корифеям отечественного искусства, много сделавшим для российского кинематографа, для всей страны.Глава государства поздравил всех лауреатов премии, пожелал им новых достижений, вдохновения и всего наилучшего, пишет РИА Новости.Главная номинация "Ника" — на нее претендуют шесть российских картин.В актерских категориях выдвинуты Сергей Гармаш, Ирина Горбачева, Владимир Ильин, Марина Неелова, Алиса Фрейндлих и другие. Будут отмечены лауреаты в номинациях "Лучший неигровой фильм" и "Лучший анимационный фильм".