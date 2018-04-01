Трагедия в Кемерово. Скорбим вместе. Первые похороны и первые задержания.

Трагедия в Кемерово. Скорбим вместе. Первые похороны и первые задержания.Тетради с их непроверенной контрольной так и лежат на учительской парте. И первый после каникул звонок на урок уже не прозвенит для половины 5-го "А" школы поселка Трещевский.Совсем недавно они вместе строили планы на летние каникулы. Диана еле сдерживает слезы. Пять одноклассниц, пять подружек в то воскресенье, когда в торговом центре начался пожар, не успели выбежать из кинозала.Так теперь выглядит один из кинозалов. Тот самый четвертый этаж: крыша обвалилась, выгорело абсолютно все. Какой высокой была температура горения, можно понять по конструкциям: как в мартеновской печи. Металлические балки изогнуты, словно пластилиновые.Трое суток пожарные и спасатели расчищали завалы. Искали тела тех, кто не спасся от огня и дыма. А к торговому центру кемеровчане все это время несли цветы и детские игрушки. Несут и теперь — все больше и больше и, молча, замирают перед стихийным народным мемориалом.С минуты молчания тот непростой разговор начнет и президент Путин, когда 27 марта прилетит в Кузбасс."Что же у нас происходит?! Это ведь не боевые действия, не выброс метана где-то в шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети… Мы говорим о демографии, а теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. Как это вообще могло случиться?! Первое чувство, когда говорят о количестве погибших и погибших детей, хочется не плакать, а реветь, а когда послушаешь, что здесь сказано, уже другие чувства возникают, честно скажу", — заявил глава государства.С тем же чувством и теми же вопросами на площади перед администрацией в тот день — сотни кемеровчан. "Почему не соблюдали технику безопасности? Почему не сработала пожарная сигнализация? Почему закрыли детей в кинозале. Дети-то причем?!" – спрашивают люди.Почему из "Зимней вишни" выбраться не смогли многие, версий много: и заблокированные эвакуационные выходы, и неработающая сигнализация, что вовремя не предупредила о смертельной опасности, и конструктивные особенности здания — в торговый центр бывшую кондитерскую фабрику переделали с явными нарушениями.Но там, на площади, горожане требовали от местных властей всю правду о погибших. Когда Интернет заполнили слухи, что жертв сотни, в официальную цифру — 64 — многие сразу не поверили. Самые активные, объединившись в инициативную группу, отправились проверять морги и даже хладокомбинат."Я пошел на митинг, чтобы узнать правду, какое количество жертв и обманывают нас власти или нет", — сказал Артем Зайцев, член инициативной группы."У нас была цель посмотреть журнал и посчитать количество погибших. Конкретная цель. Сравнить по журналам. Потому что в журнале стоит пометка, откуда пришло тело. Мы хотели сопоставить факты", — рассказала член инициативной группы Алена Ленина."64 тела. Написано, что из "Зимней вишни". Данные, которые озвучивала власть, совпали с теми, что мы видели", — подтвердила Валентина Горбачева, член инициативной группы.Об этом Артем, Валентина и Алена — члены той самой — первой — инициативной группы граждан тут же расскажут на площади, которая их же и делегировала.Люди на митинге уже знали: в Бюро судебно-медицинской экспертизы позже подъехал и Путин. "Двери были закрыты. Это возмутительно! Даже без наличия пожара. А при его наличии, я не знаю, что это! Раньше были газовые камеры, получается, очень похожая ситуация, потому что люди задохнулись. Здесь следственная группа работает. Сто человек. Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и кончая теми, кто должен отслеживать безопасность, ЧОПы, которые там, кто сидел и кнопку не нажал вовремя. Пройдут по всей цепочке, начиная с момента перерегистрации этого здания и выдачи разрешения. Из фабрики сделать развлекательный центр. Все будет под контролем, даже не сомневайтесь. Мы с вами не будем делать пока выводов, прямо сейчас назначать виновных. Но вот эти 100 человек следователей отработают по полной программе. Это точно, даже не сомневайтесь. Полное расследование", — заверил президент."Он дал слово на камеру. У него был такой взгляд, негодование, я бы сказала, что просто человек, который не понимает, как такое вообще могло произойти, что это за торговый центр, картонная коробка, как она там образовалась. Я надеюсь и верю, что на самом деле мы можем верить, что это все будет сделано", — отметила Валентина Горбачева.Инициативной группе удалось предоставить остальным горожанам информацию, в которую город, наконец, поверил."И когда эта обратная связь пошла, стали задавать вопросы, стали получать ответы, пошел диалог, и тут уже люди понимают каждый для себя, то есть, уже не просто на эмоциях сплошных своих, а включают разум, начинают считать, думать. Допустим, если 300 человек погибли, где тогда эти родственники? Уже пошел процесс осмысленный больше, а не просто на голых эмоциях", — подчеркнула Алена Ленина.Когда эмоции схлынули, многое стало понятнее. У Андрея Бахаева в "Зимней вишне" погибли брат, его жена и маленькая племянница Анюта.Первый кинозал. Третий. здесь погибших не было. Двери во второй кинозал — там было больше всего погибших. Игровой зал — огромная площадь, но все, что осталось, — это только каркас каруселей. Очаг возгорания был именно здесь — батутная комната и сухой бассейн. Остались крепления батута — именно здесь был эпицентр пожара.Пламя молниеносно перекинулось во все стороны. Вероятно, стоявшие повсюду газовые баллоны — их потом находили пожарные — лишь ускорили распространение огня. Какие-то секунды — и черным дымом заволакивает все вокруг, тут же гаснет свет. Паника.Евгений Бловков — он работал в детском центре аниматором и вместе с другими сотрудниками помогал выводить детей – видел, откуда вырывались языки пламени."Не знаю, почему это случилось. Все было нормально — и вдруг — столб огня", — вспоминает Бловков.На месте пепелища спасателей сменили следователи. Внимание — к каждой детали. 31 марта по поручению Путина в Кемерово снова прилетает председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Родственникам погибших рассказывает подробности. Самовозгорание в результате короткого замыкания либо поджог — две основные версии."Основной состав, который вменяется, — это необеспечение должным образом оказания услуг, которые повлекли за собой тяжкие последствия, несоблюдение системы мер безопасности. Это серьезный состав, там большие санкции лишения свободы. Не исключаем, что круг лиц, которые будут привлечены в качестве обвиняемых, будет расширяться", — заявил Бастрыкин.Всю неделю в Кемерово продолжались задержания. Директор торгового комплекса Надежда Судденок. Технический директор компании-собственника. Руководитель фирмы, устанавливавшей противопожарную систему, — она просто не работала. Охранник, который — как считается — мог отключить тревожную кнопку, причем якобы за 15 минут до пожара. Руководитель кондитерского комбината, которому здание принадлежит, — Юлия Богданова. Все они свою вину отрицают."Охрана говорила о том, что сигнализация не работает? Мне об этом было неизвестно, охрана ко мне не обращалась. Я делала все для того, чтобы гости, которые приходят в торгово-развлекательный комплекс, были в безопасности, им было комфортно и удобно", — сказала Юлия Богданова.Суд арестовал и Танзилию Комкову. Как начальник инспекции Стройнадзора она допустила самовольное возведение и эксплуатацию здания "Зимней вишни"."Безопасность должна быть обеспечена, продан ТЦ или не перепродан. Какая разница? Безопасность надо было обеспечить. Правильно? Какая разница, кто собственник? Служба должна работать, обеспечивать безопасность", — возмущен президент.Как соблюдаются правила противопожарной безопасности в торговых центрах Кузбасса, вслед за пожарными начали проверять активисты."В чем вопрос? В том, что таких объектов по стране много. Сейчас МЧС зашевелилось, начали выяснять. Так их там сотни. А материалы как разрешили такие использовать? Там же горючие материалы. Как это могло быть? Нужно точно совершенно определить, кто в чем виноват. И вот когда мы это сделаем, мы это сделаем точно, будут приняты соответствующие решения", — сказал Владимир Путин.Продолжая диалог уже с местными властями, инициативная группа делится впечатлениями от жесткого разговора с президентом."Он говорит: да, я обещаю, что вся цепочка будет раскрыта, начиная с низов и до самого верха. Второй мой вопрос был такой: эта тяжелая трагедия, которая произошла, будет уроком для всех остальных, что сейчас будут проверять торговые центры? Он говорит: да, я издал приказ, что все торговые центры будут проверены, что везде все будут смотреть, проверять, чтобы до этого не дошло", — рассказал член инициативной группы Мирсат Керимов.Постепенно из больниц начинают выписывать пострадавших. Их немало. И кемеровчане молятся об их скорейшем выздоровлении. В память о жертвах трагедии — службы во всех церквях Кузбасса.Сам сгоревший торговый центр, хоть и обнесли бетонными ограждениями, вскоре планируют снести. Что будет на его месте, решат сами кемеровчане. Есть предложение разбить здесь парк и посадить деревья в память о погибших.