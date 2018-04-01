Два российских дипломата, работавших в Австралии, покинули Канберру и возвращаются в Москву. Это произошло вечером по местному времени в воскресенье, 1 апреля (днем воскресенья по Москве). О решении выслать двух российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери правительство Австралии объявило 27 марта.

Два российских дипломата, работавших в Австралии, покинули Канберру и возвращаются в Москву. Это произошло вечером по местному времени в воскресенье, 1 апреля (днем воскресенья по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники.27 марта правительство Австралии объявило о решении выслать двух российских дипломатов в связи с отравлением в британском городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — ряд стран Запада обвиняет в этом Москву. Высылаемым дипломатам предписали покинуть Австралию в течение семи дней.Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл и глава МИД страны Джули Бишоп заявили о приверженности Канберры "совместным действиям с союзниками и партнерами для сдерживания России в тех случаях, когда ее действия угрожают международной безопасности".О высылке российских дипломатов в рамках скоординированной акции объявил в конце марта целый ряд государств. В пятницу, 30 марта, в МИД России были вызваны руководители работающих в Москве дипмиссий стран, принявших подобные решения. Им вручили ноты протеста и объявили об ответных мерах. Днем позже премьер Австралии сообщил о предстоящем возвращении домой двух сотрудников австралийского посольства в Москве.