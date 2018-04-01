Мужская сборная России по керлингу в первом матче чемпионата мира в американском Лас-Вегасе проиграла команде Канады со счетом 6:7. В составе россиян выступали скип Алексей Тимофеев, вице-скип Сергей Глухов, а также Артур Ражабов и Евгений Климов.

Мужская сборная России по керлингу в первом матче чемпионата мира в американском Лас-Вегасе проиграла команде Канады со счетом 6:7. В составе россиян выступали скип Алексей Тимофеев, вице-скип Сергей Глухов, а также Артур Ражабов и Евгений Климов.По ходу поединка российские керлингисты уступали североамериканцам со счетом 1:5, после чего смогли сравнять счет. Однако в концовке игры Россия позволила соперникам из Канады вновь повести в счете и одержать итоговую победу.Следующим соперником национальной сборной России станут китайские керлингисты. Игра состоится в воскресенье, 1 апреля.