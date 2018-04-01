Инспекторы рассказали о световозвращающих элементах: что это такое и, насколько важную роль они играют во время перехода проезжей части...

На территории Северо-Западного округа Москвы в период общегородского профилактического мероприятия «ГИБДД в защиту детей» сотрудники Госавтоинспекции провели с воспитанниками детских садов районов Строгино, Хорошево–Мневники и Куркино мастер-классы по изготовлению световозвращающих элементов.В начале инспекторы рассказали о световозвращающих элементах: что это такое и, насколько важную роль они играют во время перехода проезжей части. Дошкольники узнали, что светоотражатели бывают разных видов, цветов и форм, поэтому каждый ребенок может выбрать брелок, значок или браслет на свой вкус.Световозвращатели не обязательно покупать в магазине - их можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится клей, светоотражающая лента, ножницы, кусочек картона и фантазия. Автоинспекторы объяснили и показали детям, как быстро изготовить полезный аксессуар. Пока ребята увлеченно мастерили фликеры, полицейские рассказали о Правилах дорожного движения и объяснили, какое поведение на дороге является безопасным.Завершив увлекательную работу над поделками, ребята поблагодарили инспекторов ДПС за оригинальное и полезное занятие. Усвоив важный урок, дети пообещали обязательно прикрепить к своим курткам и рюкзакам светоотражающие элементы, чтобы стать заметнее для водителей и обезопасить свою жизнь.В завершение мастер-класса сотрудники ГИБДД призвали ребят и педагогов неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, использовать светоотражающие элементы в темное время суток и заботиться о безопасности всех участников дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81