Террористы из группировки Аш-Шабаб (запрещена в РФ) попытались прорваться на базу миротворцев из Организации африканского единства в Сомали.

Террористы из группировки "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ) попытались прорваться на базу миротворцев из Организации африканского единства в Сомали. Боевики взорвали у ворот машину с бомбой и обстреляли личный состав. Бой продолжался около четырех часов, пишет "Интерфакс".База находится у города Буламарер в 130 километрах от столицы Сомали Могадишо. Свидетели сообщают о нескольких погибших.