В английской футбольной премьер-лиги завершился 32 тур. Заключительным поединком раунда стало лондонское дерби, в котором Челси на своем поле принимал соседей из Тоттенхэма и продолжил свою неудачную серию. Победу в матче со счетом 3:1 праздновали футболисты шпор.

В английской футбольной премьер-лиги завершился 32 тур. Заключительным поединком раунда стало лондонское дерби, в котором "Челси" на своем поле принимал соседей из "Тоттенхэма" и продолжил свою неудачную серию. Победу в матче со счетом 3:1 праздновали футболисты "шпор".Счет в матче был открыт игроками "Челси", когда на 30 минуте Альваро Мората распечатал ворота голкипера "Тоттенхэма" Уго Льориса. Впрочем, на перерыв команды уходили с ничейными цифрами на табло – уже в дополнительное к первому тайму время Кристиан Эриксен забил соперникам "в раздевалку".Более того, во второй половине игры подопечные Маурисио Почеттино смогли развить успех. Буквально за четыре минуты полузащитник гостей Деле Алли оформил дубль и установил окончательный счет в поединке – 3:1. Примечательно, что этот успех стал первым для "Тоттенхэма" в гостях у "Челси" за последние 28 лет. Последний раз "шпоры" уезжали со "Стэмфорд Бридж" победителями в феврале 1990 года.После добытой победы "Тоттенхэм" набрал 64 очка, которые позволяют ему занимать четвертую строчку в турнирной таблице. Команда Антонио Конте продолжает с 56 баллами занимать пятую позицию. В последних семи играх чемпионата Англии "синие" потерпели пять поражений при двух победах.