Американский президент Дональд Трамп больше не собирается договариваться с демократами по программе защиты детей нелегалов от депортации (DACA). Данная программа защищает от депортации около 700 тысяч человек, попавших на американскую территорию детьми и находящихся в США, не имея на то законных оснований. По условиям DACA, таким лицам предоставляется отсрочка депортации на два года, затем ее можно продлить, передает РИА Новости.Сотрудникам пограничной службы США, по словам Трампа, не дают эффективно выполнять свою работу по борьбе с нелегалами на границе из-за "нелепых либеральных законов демократов" наподобие того, согласно которому нарушителей границы после задержания отпускают. В итоге республиканцам придется пойти на "ядерный вариант" (nuclear option) и немедленно принять жесткие законы в области миграции. "Больше никаких сделок по DACA!" — пообещал Трамп в "Твиттере".Border Patrol Agents are not allowed to properly do their job at the Border because of ridiculous liberal (Democrat) laws like Catch & Release. Getting more dangerous. “Caravans” coming. Republicans must go to Nuclear Option to pass tough laws NOW. NO MORE DACA DEAL!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 апреля 2018 г.Под "ядерным вариантом" подразумевается изменение правил утверждения законопроектов в Конгрессе США, когда для их принятия требуется не две трети голосов, а простое большинство. В настоящее время у Республиканской партии — простое большинство в обеих палатах Конгресса.Власти Мексики, по словам Трампа, "делают очень мало или вообще ничего, чтобы остановить поток людей в эту страну через ее южную границу, а затем и в США. "Они смеются над нашими глупыми иммиграционными законами, — возмущен Трамп. — Они должны остановить огромные потоки из наркотиков и людей, либо я покончу с их дойной коровой NAFTA (Североамериканским соглашением о свободной торговле). Нужна стена!"Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 апреля 2018 г.Ранее президент Трамп был вынужден утвердить бюджет США, в котором на его программу строительства стены на границе с Мексикой выделены лишь 1,6 миллиарда долларов вместо запрошенных Белым домом 25 миллиардов. Переговоры по изменению соглашения NAFTA США, Мексика и Канада ведут уже около года. Пока им так и не удалось прийти к компромиссу. Что касается программы DACA, Трамп неустанно призывает Конгресс отменить или модифицировать ее, однако демократы отказываются это делать.