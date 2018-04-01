Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выпустил видеообращение. Политический тяжеловес, который руководил регионом с 1997 года, решил уйти в отставку после смертоносного пожара.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выпустил видеообращение. Политический тяжеловес, который руководил регионом с 1997 года, решил уйти в отставку после смертоносного пожара.Роли был опубликован на YouTube. Тулеев заявил, что собирается покинуть должность по собственному желанию и уже подал соответствующее заявление президенту России Владимиру Путину."Вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя. Морально нельзя", – заявил он. Политик добавил, что считает отставку единственным верным решением в сложившейся ситуации.По словам Тулеева, страшный пожар отозвался в сердце каждого россиянина. Глава региона уверен, что он сделал все, что мог. "Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить, жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли", – отметил политик. Он подчеркнул, что в причинах случившегося обязательно разберутся сотрудники правоохранительных органов.Тулеев поблагодарил жителей Кузбасса, которые помогали ему делать регион лучше. "И все это сделали вы, вы", – сказал губернатор. Он заявил, что в своей работе всегда руководствовался только интересами области и страны.Напомним, что Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 года. После операции на позвоночнике в 2011 году он испытывал серьезные проблемы со здоровьем. В этой связи начали появляться слухи о скорой отставке губернатора.