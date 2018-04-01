Теплый апрельский день в небольшом молдавском селе Гиска начался со страшной трагедии. Жители услышали страшный взрыв, а выбежав на улицу, увидели, что над зданием школы поднимается густой дым. Когда он развеялся, выяснилось, что школы больше нет.

Теплый апрельский день в небольшом молдавском селе Гисканачался со страшной трагедии. Жители услышали страшный взрыв, а выбежав наулицу, увидели, что над зданием школы поднимается густой дым. Когда онразвеялся, выяснилось, что школы больше нет.Эта трагическая история любви началась в январе 1950 года.Военрук влюбился в учительницу русского языка. Статный, высокий, прошедшийвойну офицер работал в отделении ДОСААФ в Бендерах и по совместительству преподавалв школе села Гиска. Учил мальчишек разбирать автомат, надевать противогаз и маршироватьна плацу.Наталья Дмитриевна Донич тоже была хороша собой. Дети любилии уважали ее: она не кричала на учеников, всегда была спокойна и очень пронзительночитала стихи. Да и родители школьников уважали педагога. Ее муж погиб на фронте,но она не пала духом – воспитывала сына, который родился еще до войны. Жилавместе с ним и матерью неподалеку от школы.Всем казалось, что история любви военрука и учительницырусского языка обречена на счастливый конец. За ними сочувственно наблюдали всежители небольшого села. Война закончилась и всем хотелось, чтобы настрадавшиесяот нее люди жили счастливо. А уж когда все узнали, что они собираются пожениться,так вообще обрадовались – сельчане стали подбирать место для большого свадебногостола.Но все пошло не по задуманному сценарию. Не известно, как этослучилось, но как-то Наталья Дмитриевна узнала, что у военрука в Казани естьжена и сын. Оказывается, любимый человек скрывал от нее подробности своейдвойной жизни. Но все тайное, как известно, становится явным. Отношенияпрекратились по инициативе девушки: она не смогла простить обмана и порвала с возлюбленным.Военрук долго вымаливал прощение. Встречал Наталью по утрам,ходил за ней тенью, пытался лишний раз попасться на глаза. Но знаки вниманияона не замечала и тогда он принял трагическое не только для себя решение:офицер решил мстить.Он начал с банальных писем с угрозами, но они моментальностали достоянием общественности: учительница рассказала всем, что военруксобирается ее убить. Информация дошла и до управления образования, но почему-тоникто всерьез ее не воспринял. Люди и предположить не могли, что уважаемый человек,офицер, прошедший войну, действительно может совершить такое.За несколько дней до трагедии военрук пригласил Наталью надень рождения. За столом собралось почти все село, не было только возлюбленнойпреподавателя. Он ждал ее весь вечер, но так и не дождался. Гости разошлись и вголове военрука под воздействием алкоголя созрел жуткий план.Но сначала он отправил короткое письмо в Казань: "Прощай,дорогая жена Аня. Кончаю жизнь самоубийством. Причину ты знаешь. Передай приветсыну Толе". Дальше осталось лишь воплотить страшную задумку в жизнь.5 апреля 1950 года широкой размашистой походкой военрук подошелк школе. В руках у него был большой сверток. Кто-то в коридоре спросил:"Что это?" (В газету былазавернута взрывчатка, которую военрук выкрал в отделении ДОСААФ в Бендерах)."Подарок Наталье Дмитриевне", – радостно ответилмужчина и зашел в класс, где вела урок его любовь. Он опустил на пол странныйсверток, от которого тянулся подожженный бикфордов шнур, и притянул к себе учительницу."Дети, бегите!" – крикнул он,но школьники не поняли в чем дело и практически все остались на своих местах.Взрывная волна мгновенно ударила в стены и потолокодноэтажной постройки из саманного кирпича. Она сложилась как карточный домик,погребя под собой всех учеников и преподавателей. К школе сбежалисьродственники детей, к вечеру приехали чиновники из Бендер, Кишинева и даже из Москвы.Мощный взрыв унес жизни двадцати учеников и троихпреподавателей. Помимо военрука и его возлюбленной, погибла и завуч школы. Историюэту в селе Гиска вспоминают до сих пор. На месте, где была школа установилипамятный монумент, но вот имя убийцы на нем нет – жители решили вычеркнуть егоиз памяти навсегда.