Воскресную программу 24-го тура российской премьер-лиги открыл матч а Екатеринбурге, где Урал принимал казанский Рубин. Встреча завершилась вничью 1:1.

Воскресную программу 24-го тура российской премьер-лиги открыл матч а Екатеринбурге, где "Урал" принимал казанский "Рубин". Встреча завершилась вничью 1:1.В первом тайме интереснее смотрелись гости. И неслучайно, что именно они первыми добились успеха. На 34 минуте полузащитник "Рубина" Павел Могилевец прострелил в штрафную, где Ивелин Попов нанес точный удар по воротам "Урала". Этот гол оказался единственным в первом тайме.После перерыва "Урал" прибавил и в скорости, и в движении. Оборона "Рубина" в какой-то момент дрогнула. На 69 минуте игрок гостей Егор Сорокин сыграл рукой в собственной штрафной. Но Николай Димитров не смог реализовать пенальти, вратарь Сослан Джанаев разгадал намерения пенальтиста. Однако вскоре счет стал равным после удара Эрика Бикфалви.Концовка матча прошла в нервной борьбе с большим количеством нарушений правил. Хозяева доигрывали в меньшинстве – вторую желтую карточку заработал Эрик Бикфалви. Соперники так и не выявили победителя – ничья 1:1. "Урал" набрал 29 очков и занимает 8 место. У "Рубина" на очко меньше и девятая позиция.