Автолюбитель предложил инспектору ДПС «урегулировать ситуацию» с помощью денежного вознаграждения.

Отделом дознания Отд МВД России по Киржачскому району возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).В конце марта текущего года инспекторами дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования в районе улицы Шелковиков в городе Киржач за нарушение Правил дорожного движения был остановлен автомобиль «ВАЗ-2107» под управлением 33-летнего мужчины.Для процессуальных действий водитель был приглашен сотрудником полиции в служебный автомобиль. Находясь в салоне, нарушитель, не желая быть привлеченным к административной ответственности, предложил инспектору ДПС денежное вознаграждение. Несмотря на предупреждение со стороны полицейского о том, что это уголовно наказуемое деяние, мужчина положил в свой паспорт пятисотрублевую купюру и протянул документ сотруднику.О данном факте инспектор ДПС проинформировал дежурную часть полиции, после чего незаконные действия правонарушителя были пресечены.