На Коровинском шоссе в Москве в общежитии произошло задымление, из 24-этажного здания вывели сто человек.

На Коровинском шоссе в Москве в общежитии произошло задымление, из 24-этажного здания вывели сто человек.Задымление произошло на 16 этаже. В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ сообщили, что пожарные на месте почувствовали слабый запах дыма, передает ТАСС.