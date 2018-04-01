Их тела были обнаружены в комнате общежития с множественными ножевыми ранениями.

В Вязниках расследуется убийство женщины и ее годовалой дочки. Их тела были обнаружены в комнате общежития с множественными ножевыми ранениями. По предварительным данным, к преступлению причастен муж убитой. Его тело так же было обнаружено на месте происшествия. Мужчина покончил с собой.Сейчас на месте преступления работает группа следователей и криминалистов следственного управления СК России, сотрудники полиции, к выяснению обстоятельств произошедшего подключены должностные лица муниципалитета. Расследование уголовного дела продолжается.