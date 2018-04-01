Житель Кемерова, потерявший во время пожара в ТРЦ Зимней Вишне пятерых членов своей семьи, разместил в сети новое видео начала пожара и запись с камеры наблюдения, запечатлевший процесс эвакуации из ТРЦ.

"Это полное видео, как распространялся пожар", — сказал мужчина, потерявший в сгоревшем торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове троих детей, жену и сестру, разместил в сети новые кадры, запечатлевшие начало пожара и давку во время эвакуации.По словам Игоря Вострикова, в его распоряжении оказалась та часть записи, которая была вырезана из видео о возгорании, опубликованном в первые дни после трагедии.Также он продемонстрировал процесс выхода людей на улицу."Лестница узкая, там пробка", — выразил Востриков свое мнение о пропускной способности пути по которому посетители злополучного ТРЦ спасались от пожара.Накануне мужчина опубликовал видео с камеры наблюдения, снимавшей пространство перед входом в кинотеатр.Напомним, что жертвами пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", произошедшего 25 марта, стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев принял решение о том, что покинет свой пост досрочно, о чем было объявлено в воскресенье, 1 апреля. Врио главы Кузбасса Сергей Цивилев хочет создать на месте сгоревшего ТЦ детский технопарк с мемориалом. Тем временем, полиция сняла оцепление с площади Советов в центре города, где 27-го проходил митинг возмущенных трагедией.