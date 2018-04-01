Жителю Кемерово Игорю Вострикову, который потерял всю семью во время пожара в Зимней вишне, удалось получить эксклюзивные кадры с камер наблюдения. Он опубликовал в Сети фрагменты видео, которые были вырезаны из предыдущих записей.

Жителю Кемерово Игорю Вострикову, который потерял всю семью во время пожара в "Зимней вишне", удалось получить эксклюзивные кадры с камер наблюдения. Он опубликовал в Сети фрагменты видео, которые были вырезаны из предыдущих записей.Активист вел прямую трансляцию на своей странице в социальной cети Instagram. "Полное видео, как распространялся пожар. Он начнется вот с этого помещения", – указывает Востриков на экран монитора.Ничего необычного на вырезанных кадрах обнаружить не удалось. Остается только гадать, зачем этот фрагмент был удален из предыдущих роликов. "Видите, по времени, уже начали выбегать оттуда люди, уже ярче стало, они эвакуируются. А через 10 секунд ровно то, что вы видели", – комментирует Востриков.Огонь распространился практически моментально. Похоже, что пламя фактически ползло по потолку и быстро охватило огромную площадь. "Как вы видите, спустя ровно минуту уже ничего не было (видно – Прим. ред.)", – заключил активист.Всего в распоряжении Вострикова оказалось порядка 20 записей камер видеонаблюдения из "Зимней вишни". Более подробное видео он обещал опубликовать позже.Напомним, возгорание в торговом центре "Зимняя вишня" произошло днем 25 марта. В результате случившегося погибли 64 человека. По факту трагедии возбуждено несколько уголовных дел. Как писали Dni.Ru, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку из-за пожара.