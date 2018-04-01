Второй самолет с покидающими США по требованию американских властей российскими дипломатами и членами их семей вылетел из международного аэропорта Вашингтона в Москву. Вылетевший ранее из этой же воздушной гавани борт совершил промежуточную посадку в Нью-Йорке, чтобы забрать высылаемых дипломатов.

Второй самолет с покидающими США по требованию американских властей российскими дипломатами и членами их семей вылетел из международного аэропорта Вашингтона в Москву.Вылетевший ранее из этой же воздушной гавани Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" совершил промежуточную посадку в Нью-Йорке, чтобы забрать там высылаемых работников российского генконсульства и постоянного представительства России при ООН и членов их семей.Всего Соединенные Штаты покидает 171 человек, для чего были предоставлены два самолета. Посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркнул, что российское диппредставительство в Вашингтоне обеспечило все необходимое, чтобы сбор произошел спокойно, организованно.США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов 26 марта: 46 сотрудников посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке и 12 сотрудников постпредства РФ при ООН были объявлены персона нон грата. Также власти США закрыли генеральное консульство России в Сиэтле. Такое решение было принято в связи с так называемым "делом Скрипаля", связанным с отравлением в Лондоне экс-полковника ГРУ и его дочери, в котором ряд западных стран обвиняет Москву, напоминает ТАСС.В минувший четверг в МИД РФ был вызван посол США в России Джон Хантсман, которого проинформировали о том, что Москва объявляет персона нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, которые должны покинуть Россию до 5 апреля. Также было отозвано согласие на открытие генконсульства США в Санкт-Петербурге.