Провокация в Солсбери - последний аргумент для того, чтобы отстранить Россию от участия обсуждения химической проблематики в Сирии, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Провокация в Солсбери — последний аргумент для того, чтобы отстранить Россию от участия обсуждения химической проблематики в Сирии, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На протяжении нескольких лет тема химического оружия в Сирии была красной чертой, к которой постоянно толкали правительство Сирии и России", — заявила Мария Захарова в интервью "Пятому каналу".По ее мнению, все провокации, которые совершались на территории Сирии, были с задействованием химического оружия, потому что его применение понятно всем людям."Тогда Россия несколько лет назад стала инициатором уничтожения в Сирии химического оружия, — продолжила Мария Захарова. — Когда химического оружия нет, Россия выступает в виде миротворца, что же делать? Начали использовать провокации с применением химического оружия, но уже руками боевиков приписывая их Асаду, но опять все не клеилось, не было доказательств".Поэтому, по словам представителя МИД РФ, провокация в Солсбери "давала последний аргумент для того, чтобы Россию отстранить от участия обсуждения химической проблематики в Сирии". "Ну, раз Россия применяет химическое оружие в Великобритании, то уж само собой в Сирии они творят вообще все что угодно", — сказала она, намекая на демагогию Запада.