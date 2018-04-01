Южная Корея и США начали совместные военные маневры, которые ранее были отложены из-за зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Учения продлятся до конца апреля. Продолжительность маневров сокращена по сравнению с прошлым годом.

Южная Корея и США начали совместные военные маневры, которые ранее были отложены из-за зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Учения продлятся до конца апреля. Продолжительность маневров сокращена по сравнению с прошлым годом.Тогда они длились около двух месяцев, и США задействовали свои стратегические вооружения, включая ракетные подводные лодки и атомный авианосец "Карл Винсон".Сейчас в них, по сообщению ТАСС, будет задействовано около 11,5 тыс. американских и 290 тыс. южнокорейских военнослужащих, отряд кораблей ВМС США во главе с универсальным десантным кораблем Wasp, истребители короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.В январе Вашингтон и Сеул договорились о временном приостановлении совместных маневров и учений до окончания Игр в Пхёнчхане, на которых присутствовали спортсмены, чиновники и артисты из КНДР.Пхеньян обычно решительно выступает против проведения таких учений, считая их подготовкой к вторжению. В то же время лидер страны Ким Чен Ын сказал в начале этого месяца, что понимает позицию Сеула и невозможность приостановить данные маневры или отложить их на более поздний срок.