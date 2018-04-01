Звезды российского шоу-бизнеса все чаще становятся обладателями паспортов европейских государств. Эксперты рассказали. почему популярных артистов так и тянет за рубеж.

Звезды российского шоу-бизнеса все чаще становятся обладателями паспортов европейских государств. Эксперты рассказали. почему популярных артистов так и тянет за рубеж.Среди тех, кому захотелось быть поближе к Европе, оказались ведущий Максим Галкин и королева российской эстрады Алла Пугачева. В Сети писали, что они получили паспорта Кипра.Пользователей эта информацию всерьез обеспокоила. Тогда многие решили, что пара бежит из страны. Верно ли это утверждение, остается только гадать, но факт остается фактом: Галкина, Пугачеву и многих других звезд будто бы манит Европа.Успокоить поклонников творчества Примадонны поспешил писатель-сатирик Виктор Шендерович, который, между прочим, является и гражданином Израиля. "Мы живем в глобальном мире. И это не является свидетельством бегства из России", – уверен он.Зачем звезды так поступают, объяснил продюсер Иосиф Пригожин."Второе гражданство – это такая страховка. Например, если границы вдруг закроют, то ты сможешь ездить по миру, сможешь ездить в Европу. Многие так и размышляют", – заявил он. По словам деятеля культуры, он мог тысячу раз получить гражданство другого государства, если бы захотел.Напомним, что получить гражданство Кипра достаточно просто. Необходимо вложиться в экономику государства и приобрести недвижимость на крупную сумму – это практически гарантирует получение нового паспорта.Похоже, именно по этой схеме и пошли Галкин и Пугачева. Теперь они могут без виз в более чем 167 государств мира.