В подмосковном Волоколамске закончился митинг жителей, которые выступали за закрытие мусорного полигона Ядрово. Как рассказали представители инициативной группы активистов, акция прошла в спокойной обстановке, если и были попытки провокаций, то они не удались.

В подмосковном Волоколамске закончился митинг жителей, которые выступали за закрытие мусорного полигона "Ядрово". Как рассказали представители инициативной группы активистов, акция прошла в спокойной обстановке, если и были попытки провокаций, то они не удались.Между тем ранее сообщалось, что полицейские задержали четверых прибывших на митинг московских активистов незарегистрированной партии "Другая Россия". Нацболы: трое мужчин и женщина — приехали из Москвы в Волоколамск поддержать требования людей о закрытии "Ядрова".Через некоторое время представитель организации Александр Аверин сообщил, что задержанных по окончании митинга отпустили из полиции без предъявления обвинений. "Сообщили, что устанавливали личности", — сказал он.По словам одного из активистов, участники митинга были разочарованы тем, что к ним не вышли представители районной администрации. Он добавил, что инициативная группа намерена организовывать такие митинги и в дальнейшем, но конкретных планов на этот счет пока нет, пишет "Интерфакс".Собравшиеся на воскресный митинг люди требовали закрытия полигона "Ядрово", проведения прямых выборов главы региона, а также освобождения одного из лидеров активистов, который был задержан накануне. По оценке мэра Волоколамска Петра Лазарева, в акции приняли участие около шести тысяч человек.Во второй половине марта на полигоне "Ядрово" несколько раз происходили выбросы свалочного газа. Сотни людей, в том числе детей, были вынуждены обратиться за медицинской помощью С 30 марта в Волоколамске объявлен режим повышенной готовности к ЧС, жителям выдали респираторы.