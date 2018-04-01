На западе Ирана в воскресенье произошло землетрясение, пострадали 23 человека, они получили амбулаторную медицинскую помощь. Магнитуда землетрясения составляла, по разным данным, 5,3 или 5,4.

На западе Ирана в воскресенье произошло землетрясение, пострадали 23 человека, они получили амбулаторную медицинскую помощь, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в районе границы Ирана и Ирака в 170 километрах к северо-востоку от иракского Багдада и в 17 километрах к юго-западу от иранского города Сере-Поле-Зохаб (провинция Керманшах). Его магнитуда составила 5,4. Между тем специалисты Института геофизики при Тегеранском университете утверждают, что магнитуда землетрясения составляла 5,3.В ноябре прошлого года в результате мощного землетрясения на ирано-иракской границе погибли более 500 жителей Ирана, свыше 1000 получили ранения.