Двадцать четвертый тур чемпионата России по футболу продолжился в Уфе, где местный клуб с одноименным названием принимал Зенит из Санкт-Петербурга. Гости одержали победу со счетом 2:1 и поднялись на третье место.

Двадцать четвертый тур чемпионата России по футболу продолжился в Уфе, где местный клуб с одноименным названием принимал "Зенит" из Санкт-Петербурга. Гости одержали победу со счетом 2:1 и поднялись на третье место.Незадолго до начла встречи в Уфе пошел снег, постепенно покрывший все поле стадиона "Нефтяник". Быстрее к сложным условиям приспособились хозяева. Иван Обляков опасно бил по воротам, но гостей выручил вратарь Андрей Лунев. "Зенит" отбил стартовый натск уфимцев, и вскоре нанес два разящих удар.На 17 минуте "Зенит" получил право на штрафной. Дальня передача Леандро Паредеса не нашла адресата, но мяч отскочил к Браниславу Ивановичу, который с близкого расстояния отправил мяч в ворота Александра Беленова. Через три минуты "Зенит" выигрывал 2:0. Румынский легионер "Уфы" Йонуц Неделчару, пытаясь перехватить навес Игоря Смльникова, отправил мяч в свои ворота – 0:2."Уфа" сумела выровнять игру, но не более того. Это счет сохранился до конца первого тайма. Но после перерыва уфимцы выглядели куда агрессивнее. На 60 минуте Лунев уронил в своей штрафной полузащитника хозяев Дмитрия Стоцкого. Свисток арбитра Игоря Федотова промолчал. Но через три минуты Иван Пауревич провел ответный гол. Первый удар Пауревича пришелся Ивановича, а второй — в цель. Хорватский полузащитник отличился в четвертом матче подряд."Уфа" продолжала идти вперед. У ворот Лунева были созданы несколько моментов, но они остались нереализованными. "Зенит" выиграл 2:1, набрал 42 очка и занимает третье место. У " Уфы" 34 ока, и она осталась на 6 месте.