К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру», опросив 2500 россиян в возрасте от 18 до 50 лет, планировавших взять в этом году крупный кредит. Цель исследования — узнать финансовые настроения и личные стратегии сограждан в свете анонсирования Банком России нового витка регуляторных изменений. Так, с апреля станет труднее взять ипотеку и автокредит – банки ужесточают требования для клиентов с высокой долговой нагрузкой.

Выяснилось, что 42% опрошенных планируют пересмотреть свои финансовые стратегии на текущий год в связи с ужесточением условий кредитования. При этом 23% респондентов признались, что ограничения никак их не коснутся и от кредита они отказываться не собираются. Оставшиеся 35% пока не знают, изменятся ли их финансовые планы в ближайший год.Среди тех, кто планирует пересмотреть свои финансовые стратегии, 29% откажутся от запланированной ипотеки. Примечательно, что накопленный первоначальный взнос 33% респондентов из этой группы планируют потратить на покупку или ремонт дачи. Еще 24% опрошенных отправятся на «ипотечные» деньги в путешествие, 16% инвестируют накопления, а 14% откроют собственный бизнес. На покупку авто деньги потратят лишь 8% респондентов из этой группы. Оставшиеся 5% затруднились ответить, как распорядятся «освободившимися» деньгами. Интересно, что купить или отремонтировать дачу чаще всего хотят IT-специалисты и представители медицинской сферы. Отправиться в путешествие – представители торговой отрасли, в то же время инвестициями и развитием собственного бизнеса чаще всего занимаются представители IT- и финансовой инфраструктур, а авто вместо ипотеки чаще остальных планируют выбрать учителя.Помимо ипотечных кредитов граждане откажутся и от запланированных автокредитов – об этом заявили 25% опрошенных. Еще 23% из-за регуляторных изменений повременят с открытием или масштабированием собственного бизнеса, а 16% уверены, что им не одобрят кредит на путешествия. При этом 7% опрошенных признались, что планировали взять кредит на бытовые нужды, однако пересмотрели свою финансовую стратегию в пользу экономии.Примечательно, что среди тех, кто планировал брать кредит, но передумал, больше всего женщин в возрасте от 30 до 35 лет, в то время как наибольшую приверженность своим финансовым планам продемонстрировали мужчины в возрасте от 45 до 50 лет.