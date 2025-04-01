«Ростелеком» продолжает строительство оптоволоконных сетей в районах Владимирской области.

«Ростелеком» продолжает строительство оптоволоконных сетей в районах Владимирской области. С начала года интернет по технологии GPON («оптика в дом») пришел в четыре населенных пункта Камешковского района. Благодаря этому цифровые технологии стали доступны в 240 домохозяйствах 18 многоквартирных домов.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«В этом году нам очень повезло с погодой: ни обильных снегопадов, ни серьезных морозов. Мы были просто обязаны воспользоваться таким природным подарком! В Камешковском районе наши специалисты построили сеть буквально за 2 месяца. Надеюсь высокоскоростной интернет не только выведет на новый уровень качество жизни селян, но и даст толчок развитию местного предпринимательства».Илья Шестаков, абонент «Ростелекома» в Камешковском районе:«"Ростелеком” существенно облегчил мои трудовые будни! По работе мне часто приходится участвовать в видеоконференциях, онлайн-семинарах. Раньше вынужден был подключаться по мобильному интернету, как следствие — регулярные "зависания”, трудности с загрузкой файлов. Теперь таких проблем нет!»До 15 мая действует специальное предложение провайдера — Подключив его, в течение 30 дней новые абоненты смогут пользоваться пакетом услуг (домашним интернетом, мобильной связью, облачным видеонаблюдением, видеосервисом Wink) бесплатно.Дополнительную информацию о тарифах и акциях «Ростелекома» можно узнать по бесплатному номеру горячей линии 8 800 301 38 10, а также на и в офисах обслуживания компании.Реклама. . ИНН 7707049388.