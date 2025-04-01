Молодой водитель врезался в опору автобана и погиб. Страшное ДТП случилось 28 марта в Муромском районе. Мужчина за рулем иномарки съехал с дороги и влетел в столб, после чего, судя по видео,

Молодой водитель врезался в опору автобана и погиб. Страшное ДТП случилось 28 марта в Муромском районе. Мужчина за рулем иномарки съехал с дороги и влетел в столб, после чего, судя по видео, опубликованным в соцсетях, его автомобиль сразу вспыхнул. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГАИ области Около 22 часов на 119 километре автодороги «Владимир-Муром-Арзамас» 22-летний