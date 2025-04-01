Он оказался зажат в кабине и получил тяжелейшие травмы.

Вечером 31 марта на 201-м километре трассы М-12 во Владимирской области произошло серьезное ДТП с участием большегрузного автомобиля. Водитель оказался зажат в кабине и получил тяжелейшие травмы.Спасатели первой дежурной смены аварийно-спасательного отряда АСС Владимирской области прибыли на место происшествия и с помощью гидравлического инструмента работали над освобождением пострадавшего. К сожалению, несмотря на все усилия, травмы оказались несовместимы с жизнью. В настоящее время специалисты выясняют причины аварии.Напомним, ранее мы писали, что