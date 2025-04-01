Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Собака крупной породы, которую в комментариях сравнивают с медведем, регулярно нападет на жителей Александровского района Владимирской области. Животное не бездомное: у питомца есть хозяин, который отпускает его гулять по улицам без намордника. Горожане искали защиты у местной администрации, но до главы СУ СК РФ Александра Бастрыкина получилось достучаться быстрее. Подробности — в материалеИскусала ребенка и рабочегоЖивотное свободно гуляет по улицам уже давно. На кадрах — огромный пес с массивными лапами. Такой крупный питомец бродит безо всяких ограничений: у него даже нет намордника. Сначала собака просто пугала горожан и лаяла на них, но недавно начала нападать на прохожих. Тогда жители и забили тревогу.От зубов пса уже пострадали два человека. Животное искусала рабочего и ребенка. Взрослому человеку она прокусила бок, а мальчику — пальцы на стопе.Пес повалил мужчину на землю и начал агрессивно драть лапами. Через плотную куртку собака прокусила ему бок и оставила глубокие следы от клыков на коже. От боли мужчина не сразу смог встать. Помощь ему оказались коллеги.«Прям прокусила. Глубоко воткула. Надо скорую вызывать и полицию», — отметили очевидцы.Хозяин насмехается над пострадавшимиКак рассказали владимирцы, хозяин собаки знает, что она пугает местных жителей. Однако никаких мер владелец не принимает. По словам пострадавших, местный житель надсмехается над ними. Чиновники администрации также не помогли решить проблему. По информации источника, жители написали пять заявлений в различные структуры, но результатов это не дало. Официально власти не комментируют проблему.Тогда местные жители дали огласку проблемы в соцсетях. Тогда на проблему обратил внимание Следственный комитет России. Глава ведомства СУ СК РФ дал поручение разобраться в происходящем.«Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело в связи с нападениями собаки на людей во Владимирской области», — сообщили в пресс-службе федерального ведомства.Александр Бастрыкин потребовал доклад от руководителя регионального ведомства Артема Кулакова по результатам расследования.