Чемпионат и первенство мира по полиатлону прошли в Карелии. В соревнованиях участвовали 70 спортсменов из 8 стран. Полиатлонисты состязались в двух дисциплинах: «троеборье с лыжной гонкой» и

Чемпионат и первенство мира по полиатлону прошли в Карелии. В соревнованиях участвовали 70 спортсменов из 8 стран. Полиатлонисты состязались в двух дисциплинах: «троеборье с лыжной гонкой» и «командные соревнования с лыжной эстафетой». Наш спортсмен Егор Черных показал высокие результаты – он завоевал золотую медаль. Также он стал победителем в командных соревнованиях с лыжной эстафетой в