Страсть одурманила 52-летнего мужчину – он попался на удочку мошенников. Пытаясь вызвать женщину легкого поведения, постоялец гостиницы перевел аферистам 56 тысяч рублей. О нестандартном

Страсть одурманила 52-летнего мужчину – он попался на удочку мошенников. Пытаясь вызвать женщину легкого поведения, постоялец гостиницы перевел аферистам 56 тысяч рублей. О нестандартном случае мошенничества рассказали в УМВД области. 24 марта в полицию Гусь-Хрустального обратился постоялец местной гостиницы. Мужчина рассказал, что хотел скрасить одинокий вечер, поэтому нашел в интернете телефон проститутки. Женщина убедила потерпевшего