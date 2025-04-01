На прошлой неделе в первом чтении был принят законопроект, разрешающий подавать заявку на оформление ипотечного кредита с помощью биометрических данных. Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» опросил 3000 россиян в возрасте от 18 до 55 лет, чтобы выяснить, как они относятся к такому нововведению.

В первом чтении принят законопроект, согласно которому россияне смогут оформлять ипотечные кредиты с использованием биометрии. Поправка не предполагает полного освобождения от сбора всех необходимых документов. Используя биометрию, заемщики смогут пропустить лишь один этап — получение отметки в ЕГРН о согласии подавать документы в электронном виде. Во всем остальном порядок оформления онлайн-сделки останется прежним. В «Выберу.ру» выяснили, как люди воспринимают перспективу принятия законопроекта.Выяснилось, что россияне относятся к будущему закону настороженно. 29% опрошенных опасаются, что нововведение сразу возьмут на вооружение мошенники и будут использовать в своих интересах. При этом 30% отметили, что относятся к упрощению процесса оформления онлайн-сделок положительно, но считают, что необходимо также ввести опцию самозапрета на оформление ипотеки через биометрию. Также 32% признались, что не смогли разобраться в том, как будет работать новый закон. В то же время 9% ответили, что относятся к нововведению положительно. 60% из данной группы респондентов заявили, что уже планируют использовать биометрию для оформления ипотечных сделок.Наибольшее доверие к использованию биометрии при заключении ипотечных сделок выразили женщины в возрасте от 30 до 45 лет — 78%. При этом мошенников больше всего боятся мужчины и женщины в возрасте от 45 до 55 лет — 56%,и, как не странно, молодые люди и девушки в возрасте от 18 до 25 лет — 37%. О желании ввести самозапрет чаще всего говорили женщины и мужчины в возрасте от 45 до 55 лет — 69%.«Результаты опроса показывают, что общество пока с осторожностью относится к использованию биометрии при оформлении ипотеки, причем нельзя сказать, что к недоверию склонны исключительно люди зрелого возраста. В то же время каждый третий россиянин считает, что у граждан должна быть возможность самостоятельно запретить использование своих биометрических данных для таких сделок. Это действительно разумный компромисс, позволяющий не замедлять развитие технологий, но при этом обеспечивать защиту наиболее уязвимых перед мошенничеством граждан от возможных действий злоумышленников», — говорит Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру».